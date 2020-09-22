حقيقة تعرض البلاد لأمطار غزيرة شبيهة بما حدث في مارس (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد عن سقوط أمطار بالحجم الذى سقطت فيه مارس الماضى، موضحًا أن فصل الخريف أحد فصول الأمطار الغزيرة على جمهورية مصر العربية، سواء على محافظات الشمال أو جنوب البلاد.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، "مفيش حاجة غير المعتاد ولكن نتعلم من السنوات الماضية، والشعب المصري أصبح لديه خبرة في أن الخريف فصل يسقط فيه الأمطار بشكل غزير".

وأوضح أن "الأرصاد" تتابع الأجواء أولا بأول وبمجرد ظهور حالة من عدم الاستقرار يتم التنويه عنها قبل حدوثها بوقت كاف.

وقال إن فصل الخريف أحد الفصول التي تسقط فيها الأمطار بغزارة على البلاد سواء في الشمال أو الجنوب، وتصل حد السيول على سلسلة مرتفعات البحر الأحمر وسيناء.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، أعلنت من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، كما تنشط على غرب وجنوب الصعيد.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.
- أمطار متوسطة (20%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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سلاسل البحر الأحمر حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الخريف الأرصاد أمطار مارس

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