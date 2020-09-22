عامر جروب تصرف نظر عن الإستمرار في مشروع سوهاج الجديدة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
عامر جروب
عامر جروب
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن قيم شركة عامر جروب  بعمل الدراسة المالية والتسويقية لمشروع تخصيص 36 فدان للشركة فى سوهاج الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنها قد قررت صرف النظر عن الاستمرار في هذا المشروع.

وفي 25 أغسطس الماضي ، قالت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إن موضوع قطعة الأرض بمدينة سوهاج الجديدة ما زال قيد دراسة الجدوى المالية والتسويقية من جانب الشركة  مؤكدة أنه في ديسمبر 2019 أن الموضوع في المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص، وأيضاً السعر النهائي، وكذلك أن المساحة والسعر وشروط السداد تحت التفاوض، ولم يتم الاتفاق على الصورة النهائية بعد.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 27.608 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 690.31 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 41.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 65.36 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
 
وارتفع سهم الشركة بالبورصة اليوم بنسبة 0.14% ليصل لسعر 0.69 جنيه.

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