من "أهلًا مدارس" لـ"كلنا واحد".. مبادرات رئاسية لتوفير مستلزمات الطلاب

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دائمًا يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة المواطنين بتفعيل المبادرات الإنسانية، والاجتماعية، لرفع الأعباء عن كاهلهم، حيث يرعى منافذ "كلنا واحد" و"أهلًا مدارس"، لتوفير المستلزمات المدرسية.



كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



واتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من من 17 سبتمبر الماضي، ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.



ووجهت بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسي – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" بكافة المحافظات.



معرض أهلًا مدارس

وضمن المبادرات الاجتماعية، افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة.



وسعت هيئة النقل العام بالقاهرة، لتوفير عددًا من الخطوط التي تخدم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.