إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1273 حالة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1273 وفاة، والإصابات إلى 190,929 إصابة، منذ بدء الجائحة.

 

 وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 5299 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 1616 منها منذ منتصف الليل.

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ913 حالة نشطة منذ منتصف الليل).

 

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الإسرائيلية 1244 شخصا بينهم 604 مرضى في حالة خطرة 165 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي (أي أكبر عدد للحالات الخطرة والمرضى على أجهزة التنفس منذ بداية الجائحة).

 

وتوفي 30 مريضا في إسرائيل منذ منتصف الليل جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" (أي أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة) ما يرفع عدد ضحايا الوباء في إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.

 

وأجري في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة نحو 54 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا جاءت نتائج نحو تسعة بالمائة منها إيجابية.

 

وتتصدر القدس بشقيها الغربي والشرقي قائمة المدن الأكثر تضررا بكورونا، بـ5911 إصابة مؤكدة.

 

ويأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية العام الجاري في إسرائيل في محاولة لكبح جماح الجائحة.

 

أخبار تهمك

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ أقل من ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطنطا

منذ نصف ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يومين

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

10:00 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»