الدخان يواجه بشتيل وديًا



لعب الدخان عدة وديات من قبل، حيث فاز على سبورتنج، وتعادل امام الشرطة والحمام، وخسر امام كوكاكولا، وسيراميكا، والداخلية.



بينما لعب بشتيل مباراة ودية وحيدة، وخسر امام البنك الأهلي بهدف دون مقابل.



وواجه الفريقين كلاهما البعض ذهابا وايابا، وفاز الدخان بالمباراتين بهدفين مقابل هدف.



ويستعد الدخان لمواجهة القومي، بينما يستضيف بشتيل فريق العياط.



ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

يلتقي فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم بنظيره مركز شباب بشتيل بقيادة أحمد صابر، في مباراة ودية تجمعهم عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.