محاضر اقتصاديات صحة يكشف السيناريو الأسوء لجائحة كورونا (فيديو)

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قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا عندما ينتقل من شخص لأخر يبدأ يضعف وشراسته تقل، وهو ما يعتبر طبيعة الفيروسات بوجه عام.



وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن هناك توقعات أن "كوفيد 19" لن يتحور ويختفي تدريجيا مثلما حدث مع فيروس السارس، وإنما سيعود لنفس قوته مرة أخرى، منوها بأن هذا التوقع هو السيناريو الأسوء لجائحة كورونا.



وعن علاقة مدى انتشار فيروس كورونا بفصول العام، أوضح أن قدرة الجسم على تحمل العدوى في فصل الصيف أفضل، حيث تنخفض المناعة في الشتاء فيسهل استقبال الفيروس، منوها بأنه لا توجد أي دراسة حتى الآن استطاعت أن تثبت أن اصابات كورونا تنخفض مع ارتفاع الحرارة.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

