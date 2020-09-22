أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 200

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 22-9-2020، وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك .

الدولار 

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

 اليورو الاوروبي 

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

 الجنيه الاسترليني

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وبلغ 20.29 جنيه للشراء، 20.55 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 20.21 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

الريال السعودي

فيما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 
الدينار الكويتى

وتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وبلغ 48.96 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي

حقق الدرهم الإماراتي أسعار، 4.27 جنيه للشراء و4.3 جنيه للبيع في بنك بلوم، ونحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع في بنك مصر والبنك الأهلى،  وسجل في البنك العربي الافريقي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


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