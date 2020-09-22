تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، ست حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الاثنين 21 سبتمبر، مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

 

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، أن كل الإصابات الجديدة تعود لوافدين من الخارج.

 

وأعلنت اللجنة الصينية، تسجيل 15 حالة إصابة لم تظهر على أصحابها أعراض المرض، مقارنة مع 25 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

 

وأوضحت اللجنة الصينية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ تفشي الوباء حتى الآن 85297 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين 6 حالات إصابة

أخبار تهمك

ميدو: أيمن حفني هو من طلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ميدو يكشف عن إضراب لاعبي الزمالك أثناء فترة فيريرا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. الصين تحقق رقماً قياسياً جديداً

الصين تسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

خلال يوم.. تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الصين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا بينها 22 حالة في بكين

الصين تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

03:57 ص

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»