ميدو: أيمن حفني هو من طلب الرحيل عن الزمالك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
ايمن حفني
ايمن حفني
أمل الحلفاوي
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أشار أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، إلى أن أيمن حفني نجم نادي الزمالك السابق هو من طلب الرحيل عن جدران نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة قبل انتقاله إلى نادي مصر المقاصة .

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "أيمن حفني هو من طلب العودة إلى بيته القديم نادي مصر المقاصة من أجل اللعب في هدوء وخوض تجربة جديدة".

وأضاف، " حدثت مشكلة أثناء قيده بصفوف نادي مصر المقاصة، وعلى إثرها ابتعد عن المشاركة مع الفريق بشكل نهائي، ثم انتقل الي نادي المقاولون العرب".

وواصل، "انتقال حفني لنادي المقاولون العرب، تبعه أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحدثت مشكلة حفني من الموهوبين داخل الكرة المصرية لكنه غير محظوظ".

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