عاجل.. سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
سقوط قذائف - أرشيفية
سقوط قذائف - أرشيفية
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد فجرا ولم تسجل خسائر أو أضرار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية بالعراق، عن سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان لها إن "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو خسائر وكان الانطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

 

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.

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