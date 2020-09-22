لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد كشك
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كشفت جولة مفاجئة، شنتها رحاب المزين رئيسة مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، عن غياب ٤ أطباء من أطباء الاستقبال بمستشفى أجا المركزي، وتم إحالتهم للتحقيق بمديرية الشئون الصحية.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية ميدانية مفاجأة، شنتها رئيسة المدينة، وكلفت فريق العمل التنفيذي أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة أجا ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير العلاقات العامة برئاسة المركز بعمل تفتيش على دفاتر حضور وانصراف لطاقم الطبي بمستشفى أجا المركزي.

وعلي الفور تم إحالة ٤ من أطباء الاستقبال إلى وكيل وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم تواجدهم في النبطشيه الليلية.

⁦جاء ذلك مساء اليوم الاثنين علي هامش نقل كصابي حادث تصادم علي طريق المنصورة أجا.

وعلي صعيد آخر، شهد طريق المنصورة - أجا، في محافظة الدقهلية، إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق السريع " المنصورة - ميت غمر "، بنطاق مركز أجا في محافظة الدقهلية.

على الفور، وجهت رحاب المزين رئيس مدينة أجا، بتفقد الوضع والكشف عن أن الحادث نجم عنه مصابين من عدمه.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سياره "ملاكي د س ر 1642، وسياره ربع نقل د ع ب 8362، ونتج عن الحادث إصابة "صلاح ز ال"، ومقيم قريه فيشا بنا أجا 40 سنة، وشقيقه، "أحمد ز ال"، 27 سنة.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، وفي لفته إنسانية من رئيس مركز ومدينة أجا قامت بمتابعة الحالات المصابة دخولهم المستشفى، ولتأكد من عمل الإسعافات الأولية اللازمة وحصولهم على الرعاية الطبية السريعة وتهدئة أهالي المصابين.

⁦وقامت رئيسة المدينة، باستدعاء قوة من مركز شرطه أجا وعمل محضر بأرقام السيارات ⁩⁦⁦، وأمرت بنقل السيارتين إلى جانب الطريق والتأكد من عدم عرقله الطريق.
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة ٤ أطباء بمستشفى أجا بالدقهلية للتحقيق

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