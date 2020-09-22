عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
الفجر
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط لعبة "الصاروخ"، في ملاهي مطروح، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.
أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.
ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.
أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.
ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.
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