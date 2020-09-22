ميدو يتحدث عن مواصفات مدرب الزمالك الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
كارتيرون
كارتيرون
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد أحمد حسام مدرب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء في حاجة إلى مدير فني يعتمد على الهجمات المرتدة، لذا على مسئوليها التعاقد مع باتشيكو أو هيكتور كوبر، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن باتشيكو يلعب بطريقة منظمة جدا، خاصة على المستوى الدفاعي، وكذلك الأمر لكوبر، مشيرا إلى أن كارتيرون كان يلعب بنفس الطريقة أيضا.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك يعلمون جيدا أن الفوز في المباريات الكبيرة، يأتي من خلال تلك الهوية التي تعتمد على الهجمات المرتدة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدو مدرب الزمالك الجديد باتشيكو

أخبار تهمك

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سامح شكري: مصر تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ أقل من ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 9 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:57 ص

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

04:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»