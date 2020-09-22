معاناة ريال مدريد أمام سوسيداد تفتح الباب أمام كافاني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:35 ص
كافاني
كافاني
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدون مقابل من أجل تدعيم صفوف الملكي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن وكيل أعمال إيدينسون كافاني عرض على ريال مدريد التعاقد مع النجم الأوروجوياني بصفقة مجانية لكونه بلا ناد بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن معاناة ريال مدريد الهجومية خلال لقاء ريال سوسيداد والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا أن الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عرض خدماته على برشلونة الإسباني من أجل الإنضمام إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

ونوهتت صحيفة سبورت الإسبانية أن كافاني رحل عن باريس في نهاية الموسم الماضي عقب نهاية عقده مع الفريق الفرنسي ليصبح لاعبًا حرًا في الصيف الحالي.

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