في عيد ميلادها.. تعرف على حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر .

وفي السطور التالية يكشف "الفجر الفني" حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس كورونا، حيث نفت ما أشيع حول ذلك نتيجة إقامة زوجها حفل في مدينة الجونة احتفالاً بنجاح مسلسلها "لما كنا صغيرين".

وأعربت حجاج، عن استيائها من مثل هذه الشائعات التي زادت الفترة الأخيرة.

وقالت "ريهام "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"،"قررت أرد على الشائعات عشان الموضوع متعلق بالصحة وإحنا عندنا أسر ومش لوحدي.. هذه الشائعات بقيت حاجة سخيفة إن الناس تتكلم عن الحياة الشخصية للآخرين، والمفروض الناس يكون عندها شوية وعي".

وتابعت: "دول شوية ناس عاملين نفسهم صحفيين وبيتكلموا في أعراض الناس عشان شوية متابعين، والناس بتاخد منهم، أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله".

يشار أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي.

وتدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" عن جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها من خريجي الجامعة الأمريكية رأسا على عقب، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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