شاهد.. عادل حمودة: قطر استوردت أجهزة تنصت للتجسس على المصريين

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن قطر قامت بتدريب حوالي 200 شباب بعد ثورة 25 يناير على أعمال المخابرات وإثارة الفوضى.



وأضاف "حمودة" في لقائه عبر تطبيق سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، أن هناك أجهزة تجسس في المقطم استوردتها جماعة الإخوان بدعوى أنهم يريدون التنصت على المجتمع كله، لافتًا إلى أن مكتب النائب العام الإخواني كان به تسجيلا لخلق دولة بديلة وتنظيمات جديدة.



وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "القيادي الإخواني صلاح الدين سلطان تخرج من دار العلوم عام 1992، وعُين كعضو هيئة تدريس قبل أن تكتشف الأجهزة الأمنية ما يدينه وتقوم بإلقاء القبض عليه، وسافر إلى أمريكا وكون هناك مجموعات من التنظيمات الإخوانية التعليمي والإخواني".



واستطرد: "بعد 25 يناير جرى العفو عنه وعاد إلى مصر، وبدأ التأسيس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأصدر فتوى وإباحة بالعنف وكان له دور كبير في العنف الذي في اعتصامي رابعة والنهضة، وعندما ألقي عليه القبض بعد ثورة 30 يونيو استخدم الجنسية الأمريكية للعودة إلى أميركا وأول ما وصل وطى على الأرض وباسها وهذا دليل على أن هذه الجماعة لا وطن لها".

