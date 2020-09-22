إصابة شخصين في حادث بالدقهلية (صور)

شهد طريق المنصورة - أجا، في محافظة الدقهلية، إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق السريع المنصورة - ميت غمر بنطاق مركز أجا في محافظة الدقهلية.



على الفور، وجهت رحاب المزين رئيس مدينة أجا، بتفقد الوضع والكشف عن أن الحادث نجم عنه مصابين من عدمه.



وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سياره "ملاكي د س ر 1642، وسياره ربع نقل د ع ب 8362، ونتج عن الحادث إصابة "صلاح ز ال"، ومقيم قريه فيشا بنا أجا 40 سنة، وشقيقه، "أحمد ز ال"، 27 سنة.



وعلى الفور، تم نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي، وفي لفته إنسانية من رئيس مركز ومدينة أجا قامت بمتابعة الحالات المصابة دخولهم المستشفى، ولتأكد من عمل الإسعافات الأولية اللازمة وحصولهم على الرعاية الطبية السريعة وتهدئة أهالي المصابين.



⁦وقامت رئيسة المدينة باستدعاء مركز شرطه أجا وعمل محضر بأرقام السيارات⁩⁦⁦وأمرت بنقل السيارتين إلى جانب الطريق والتأكد من عدم عرقله الطريق.

