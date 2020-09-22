صحفي سعودي يكشف عن موعد إقالة كارتيرون من تدريب التعاون

أكد عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، أنه لأول مرة فريق سعودي يتلقي هزيمة بسداسية نظيفة فى بطولة دوري أبطال أسيا بعدما خسر التعاون أمام الشارقة بنتيجة 6/0.





وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "التعاون يعاني من مأساة حقيقية فى ظل هذه النتيجة الكارثية والإنهيار المتكامل فى هذه المباراة أمام الشارقة فالفريق لم يقدم أى أداء جيد مع كارتيرون".

وأضاف: "جماهير التعاون كان لديها أمل فى الفرنسي كارتيرون ولكن بعد هذه النتيجة لديهم إحباط كبير، والوضع يحتاج إلى دراسة من جانب مسئولي النادي".





وأكد الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، أن التعاون فى حاجة إلى تطوير العمل الفني خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتوقع عدم نجاح الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق.





وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "التعاون تعاقد مع لاعبين أقل فى المستوي من المتواجدين سابقًا، وإذا لم ينجح كارتيرون فى تطوير مستوي اللاعبين الحاليين فسوف يتم اقالته من جانب الإدارة".

وأضاف: "التعاون قادر على التعاقد مع صفقات قوية بعد المشاورة مع المدير الفني الفرنسي، ومن الممكن أن يتعاقدوا مع مهاجم بدلًا من تاوامبا".



