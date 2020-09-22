كريم أبو زيد يكشف لفاطمة مصطفى على "9090" سر ابتعاده 10 سنوات عن الغناء
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
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يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك" على "9090" ، من السادسة إلى الثامنة مساء الثلاثاء.
ومن المقرر أن يكشف أبو زيد، سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب وكيف اختلف سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا .
ويكشف كريم أيضا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه... وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لالبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.
ويتحدث أيضا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا .. كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد تحقيقه في البوم "فكك من الناس".
ويتطرق أيضا إلى السوشيال ميديا ورأيه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.