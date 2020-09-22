كريم أبو زيد يكشف لفاطمة مصطفى على "9090" سر ابتعاده 10 سنوات عن الغناء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
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 يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك" على "9090" ، من السادسة إلى الثامنة مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكشف أبو زيد، سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب وكيف اختلف سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا .

ويكشف كريم أيضا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه  سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه... وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لالبومه الجديد، وأنه كان  يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.

ويتحدث أيضا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت  مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا .. كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد  تحقيقه في البوم "فكك من الناس".

ويتطرق أيضا إلى السوشيال ميديا ورأيه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.

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