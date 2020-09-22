رد كوميدي من سمير غانم على الشائعات بشأن حالته الصحية

قال الفنان سمير غانم، إنه ينزعج بشدة من الأخبار التي تتناول حالته الصحية، كونها تسبب إزعاج لمعجبيه، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة، مضيفا: "حب الناس ليا نعمة كبيرة عليا..وأنا لو رحت أخلع ضرسى وواحد شافنى يعمل خبر ويقول ده راح يخلع رقبته.. الحمد الله سني مش صغير بس ربنا مديني قوة".



وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أكبر ثروة لدى أي فنان هو حب الناس له، معقبا: وهو حريص بشدة على معجبيه، لافتًا إلى أنه لا يحبذ الرد على الشائعات التي تقول أنه مريض بشدة وعلى وشك الموت، معقبا: "أنا مبردش وزوجتى دلال عبد العزيز هي اللي اتهرت مكالمات عندما تنشر هذه الأخبار..لكن أنا اللي بيسألنى أقوله ده حمل كاذب".



وداعب الفنان سمير غانم، مقدم البرنامج قائلًا: "لو معدي من قدام عيادة أمراض نساء هيقولى عنى أي حد هيصور ويقولك ده عيان".



آخرهم سمير غانم.. شائعات الوفاة تلاحق الفنانين

هذا، وانتشرت بشكل كبير ظاهرة شائعات وفاة الفنانين خاصة الفنانين الكبار التي لها جمهور كبير بالعالم العربي، وتعتبر من أكثر الشائعات الذي أصبحت تظهر في الفترة الأخيرة، كما أعرب العديد من الفنانين عن أنزعجها من تلك الشائعات السخيفة.



ويرصد الفجر الفني فنانين تعرضوا لشائعات الوفاة



سمير غانم

تفاجئ جمهور النجم سمير غانم، مساء أمس الأحد، بخبر وفاته بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.



إلا أنه كشف من خلال تصريحات صحفية، بأنه بصحة جيدا وليس به أي شيء، مؤكدا بإن من يفعل ذلك هو جمهور السوشيال مرحبا، لكي يحصلوا على مشاهدات عالية، خصوصا إذا كان نجم كبير.



حسن حسني

كما أن النجم حسن حسني، كان دائما يتعرض لشائعات وفاة قبل رحيله عن عالمنا، بشكل كثيف ازعجت كل محبيه، وكان علق حسن حسنى على شائعة وفاته، قائلا:" موتونى للمرة العشرين مش عارف هما مستعجلين عليا ليه لكل أجل كتاب وأنا لسه ربنا كاتب لى عمر، وبحزن قال الفنان الكبير:" مش عارف اللى بيطلعوا الشائعات دى بيستفيدوا إيه لما الناس تقلق عليا، وولادى اللى مسافرين ينزعجوا"



وتابع:" أنا ماعرفش حاجة من اللى بتدور فى السوشيال ميديا، وباتفاجئ بالقلق والناس اللى بتتصل تتأكد إنى بخير ولسه عايش".



منال سلامة

وأيضا طالت شائعات الوفاة الفنانة منال سلامة، رغم أنها لم تكن في سن كبير، وكشفت بأنها فاجأت باتصال العديد من أقاربها وأصدقائها ليطمئنَا عليها، إلي أنها خرجت من خلال مقطع فيديو عبر حسابها تنفي شائعة وفاتها قائلة" أنا أول واحدة احضر العزاء بتاعي قبل ما أموت".



عادل إمام

عاش جمهور النجم عادل إمام، حاله من الاستياء بعد شائعة الموت، التي تعرض لها الزعيم، رغم أنه يتمتع بصحة جيدآ، وحرص المخرج رامى إمام أن ينفى شائعة وفاة والده الزعيم عادل إمام، وينشر فيديو ظهر خلاله الزعيم عادل إمام من لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو"، أثناء قراءته وحفظ للسيناريو.



حنان سليمان

كما أن أول أمس السبت تعرضت الفنانة حنان سليمان، أيضا لشائعة الوفاة مع العلم أنها تصور مشاهد مسلسلها الجديد "الوجه" حيث انتشر بأنها أصيبت بفيروس كورونا، لكنها خرجت ونفت وأكدت أنها بحالة صحية جيدا.