حلوان العام يواجه الصف وديًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
يلاقي فريق حلوان العام فريق الصف، عصر الثلاثاء، في ثاني تجاربه الودية على ملعبه، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

وبدأ حلوان العام تجاربه الودية بالفوز على رديف وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما يخوض الصف أولى تجاربه الودية، ويسعي سيد غريب المدير الفني للفريق، لتعارف على لاعبيه قبل خوض المباريات المتبقية بالدورى.

ويستضيف حلوان العام فريق أبو النمرس، بينما يستضيف الصف فريق الصيد.

ويحتل حلوان العام المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الصف المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل

أخبار تهمك

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم يوفنتوس مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مواجهات قوية للمعادي وأكتوبر وأبو النمرس بالقسم الثالث

مواجهات قوية لحلوان وجولدي والدخان والإتصالات في القسم الثالث

مواجهات نارية في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث

غداً.. مواجهات نارية بدوري الدرجة الثالثة

مواجهات قوية للدخان والصيد والاتصالات والعياط بالقسم الثالث

القومي يواجه المرج ودياً استعداداً للصيد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

11:01 م

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

08:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»