تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل.

رحيل فايلر عن الأهلي 

وتلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضا من النادي السعودي، مقابل 6 ملايين دولار في عقد يمتد لمدة موسمين يحصل خلالها على منحة تعاقد قدرها مليون دولار من قيمة العقد خالصة.

من جانبه طلب المدرب السويسري رنيه فايلر مهلة لحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدً الأسبوع الأول من أكتوبر القادم خاصة وأنه سيكون انتهى بشكل كبير من بطولة الدوري المصري ومعرفة مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رحيل المدرب السويسري رنيه فايلر عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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