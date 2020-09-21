وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من الدروس الخصوصية: "لا تلومن إلا نفسك"

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حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور من إرسال أولادهم إلى الدروس الخصوصية أو السناتر، معقبًا: "لا تلومن إلا نفسك،..ابنك مش هيتسفيد".



وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، ان الوزارة قامت بأعداد بدائل للدروس الخصوصية من خلال منصات دروس إلكترونية، ومكتبة الكترونية بها مكاتب ومصادر من كل دول العالم، وقنوات إعلامية تعطي دروس بالتوازي مع مجموعات التقوية في المدرسة.



هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".



وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".



ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".

