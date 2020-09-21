مدربة تنمية بشرية للمرأة التي تعرضت للخيانة: "اصحي دي رسالة" (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت إنجي الدهشان، مدرب تنمية بشرية، إن قبول الخيانة والتسامح بها يختلف من شخص لأخر، منوهة بأن التعامل فيما بعد معرفة الخيانة هو النقطة الأهم، معلقة: "بعد ما تكتشف المرأة أن زوجها خانها لازم تحدد هي قادرة على أيه.. هل التسامح أو البعد عن الطرف الخائن".

وأشارت "الدهشان"، خلال حوارها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الخيانة شعور قاسي، ومن يتعرض لها يشعر وكأن "الأرض بتتهد من تحته"، حيث يتلاشى الشعور بالأمان لدى الشخص عند تعرضه للخيانة.

ووجهت رسالة إلى المرأة التي تتعرض للخيانة، قائلة: "اصحي.. دي رسالة عشان في حاجة غلط ولما تكتشفيها هتصلحيها، وهتعرفي أنتي عايزة أيه"، موضحة أن الفتاة قبل الزواج تستعد لترتيبات الزفاف، ولكنها لا تستعد أن تكون زوجة، مشددة على ضرورة أن تحرص كل زوجة أن تفهم زوجها وطريقة تفكيره حتى تصل معه إلى نقطة وسط بينهما.

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إليكِ مجموعة من الطرق والخطوات التي يجب اتباعها لمنع الخيانة الزوجية ولحياة زوجية سعيد بدون مشاكل:

1- الاهتمام: من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.

2- التسامح: بأن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.

3- الاحترام والتقدير: على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.

4- تلبية الاحتياجات: على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.

5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.

6- تقليل العتاب: بألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.

7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.

8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين؛ حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.

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