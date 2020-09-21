غداً.. اجتماع وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:18 م
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يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين غداً الثلاثاء بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي اعتُمدت بتاريخ 14 مايو 2020، كما ستُناقَش سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف إضافة إلى تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر، وذلك لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وسيعقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لطرح مخرجات الاجتماع.