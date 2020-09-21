"اتظاهري يللي مش غرمانه".. الديهي منفعلًا إثر دعوات التحريض: "مش عايز ألطم"



ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، رسالة إلى رموز إعلامية غير مصرية يدعون لتهييج الرأي العام المصري: "مش عايز ألطم، مالكوا انتوا ومال مصر، اتظاهري يا للي انتي مش غرمانه".



وتابع: "خضنا أربع حروب ولم نأخذ منكم غير قلة الأصل"، مؤكدًا أن الدولة تعيد تريب أجندتها لإصلاح أخطاء الآباء؛ حيث أن مصر ساعدت دول لا تستحق.



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وتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على دعوات البعض للنزول للتظاهر ضد سلطات الدولة، أمثال الإعلاميين جمال ريان وياسر أبو هلالة، بالإضافة إلى معارضين مقيمين في تركيا.