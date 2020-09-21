الهضبة وأنغام وتامر عاشور يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية

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تشهد غدا المملكة العربية السعودية احتفالا بـ العيد الوطني، في حفل بهيج يحييه مجموعة مطربين الوطن العربي ، على مسرح الجوهرة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وتم التعاقد مع مجموعة من المطربين المصريين، لإحياء حفلات العيد الوطني للمملكة، حيث تقدم النجمة أنغام في الليلة الثالثة من ليالي الاحتفال، فهي تعتبر من أكثر الفنانات المصريات التي أحيت حفلات بالسعودية.



كما يقدم لأول مرة بالسعودية المطرب تامر عاشور، بالإضافة إلى الهضبة عمرو دياب الذي يُحيي حفل الختام.



أما الفنان محمد حماقى، فيرتبط بالشعب السعودي بروابط قوية، حيث أنه لديه جمهور عريض داخل المملكة، وينتظره الجمهور في كل مناسبة للغناء على أرض المملكة.