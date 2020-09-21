"بـ 14 ألف جنيه فقط".. شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ 14 و100 ألف شقة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:32 م
الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي
Advertisements
"بـ 14 ألف جنيه فقط".. شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ 14 و100 ألف شقة

يقوم صندوق الإسكان الإجتماعي الآن بالإستعداد لطرح الإعلان الرابع عشر، والذي أعلن بأنه سوف يتم طرحة خلال شهر ونصف من الآن، وسوف يتم طرح شقق في كل المحافظات لتمكين كل مواطن بالحصول على شقة حال تقدمه بطلب واستيفاءه للأوراق والشروط المطلوبة.


شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ14

ويأتي الإعلان الرابع عشر كمرحلة أولى لتطبيق مبادرة الرئيس السيسي بحصول كل مواطن على شقة، كما أن المرحلة الأولى من الإعلان ستشمل طرح 100 ألف شقة بجميع المحافظات، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء.

كما أن شقق الإسكان الإجتماعي في الإعلان الرابع عشر ستكون مساحتها 90 متر ، والحجز بـ14 ألف جنيه فقط كمقدم لحين قبول الطلب، ويشترط الآتي:

1- صافي الدخل 5700 جنيه للأسرة و4200 للعازب.
2- عدم الحصول على شقة من لإسكان قبل ذلك.
3- عدم الإستفادة بقرض تعاوني.
4- لا يقل السن عن 21 ولا يزيد عن 50 سنة.


أما الشروط المطلوبة فهي:

1- وصل شراء كراسة الحجز.
2- وصل سداد المقدم والمصاريف الإدارية.
3- وصل كهرباء أو مياه أو غاز.
4- صورة البطاقة.
5- قسيمة الزواج.
6- صور شهادات الميالاد للأولاد.
7- مستند بصافي الدخل.

"بـ 14 ألف جنيه فقط".. شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ 14 و100 ألف شقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادره السيسى الاوراق المطلوبه الإسكان الإجتماعي

أخبار تهمك

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز يقترب من البقاء في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

كارينيو يصدم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ 40 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 20 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ 18 دقيقة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

تعرف على شروط الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 ومواعيد طرح الوحدات السكنية

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر موقع صندوق التمويل العقاري

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر صندوق التمويل العقاري

شقق الإعلان الـ 11 | موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 | عبر رابط صندوق التمويل العقاري

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

07:01 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»