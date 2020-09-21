"بـ 14 ألف جنيه فقط".. شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ 14 و100 ألف شقة

يقوم صندوق الإسكان الإجتماعي الآن بالإستعداد لطرح الإعلان الرابع عشر، والذي أعلن بأنه سوف يتم طرحة خلال شهر ونصف من الآن، وسوف يتم طرح شقق في كل المحافظات لتمكين كل مواطن بالحصول على شقة حال تقدمه بطلب واستيفاءه للأوراق والشروط المطلوبة.









شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ14





ويأتي الإعلان الرابع عشر كمرحلة أولى لتطبيق مبادرة الرئيس السيسي بحصول كل مواطن على شقة، كما أن المرحلة الأولى من الإعلان ستشمل طرح 100 ألف شقة بجميع المحافظات، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء.





كما أن شقق الإسكان الإجتماعي في الإعلان الرابع عشر ستكون مساحتها 90 متر ، والحجز بـ14 ألف جنيه فقط كمقدم لحين قبول الطلب، ويشترط الآتي:





1- صافي الدخل 5700 جنيه للأسرة و4200 للعازب.

2- عدم الحصول على شقة من لإسكان قبل ذلك.

3- عدم الإستفادة بقرض تعاوني.

4- لا يقل السن عن 21 ولا يزيد عن 50 سنة.









أما الشروط المطلوبة فهي:





1- وصل شراء كراسة الحجز.

2- وصل سداد المقدم والمصاريف الإدارية.

3- وصل كهرباء أو مياه أو غاز.

4- صورة البطاقة.

5- قسيمة الزواج.

6- صور شهادات الميالاد للأولاد.