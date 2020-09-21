آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك









كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مفاجأة جديدة في ملف المفاوضات مع مدير فني جديد خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي فسخ عقده مع الأبيض وانتقل لتدريب فريق التعاون السعودي.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أن المفاوضات مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الاسبق للقلعة البيضاء لاتزال مستمرة، مشيرا إلى أن امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يتواصل مع المدرب البرتغالي للإستقرار على الجهاز المعاون.









وأضاف رئيس الزمالك: " مدرب إيطالي دخل ضمن المرشحين لتدريب الفريق في حالة إعتذار فيريرا".



