المالية: التعديلات الجمركية تساهم في خفض أسعار الأجهزة الكهربائية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية الهدف منه دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن القرار يتضمن خفض بعض الفئات ورفع الآخر لعلاج التشوهات وكلما زاد نسبة المكون المحلي كلما زادت قيمة التخفيض، مشيرا إلى أن الإعفاء تناول مستلزمات الإنتاج، وتم تشجيع صناعة الثلاجات والتلفزيونات بتخفيض الجمارك على مكوناتها فضلا عن السيارات الكهربائية ومكونات الغسالات التي يتم تصنيعها في مصر بما سيساهم في خفض السعر النهائي.

وأكد أن القرار سيشجع الصناعة بتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج فمثلا في التلفزيونات تم تخفيض المكونات بنسبة 50% وتم علاج التشوهات في بعض المنتجات الأخرى مثل الزجاج.


يشار إلى أن وزارة المالية حددت نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، كالتالى، تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60 %.

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