الإسكان: زحام على التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة "فيديو"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:42 م
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن خطابات الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء أصبحت واضحة بالنسبة للمواطنين.

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن هناك زحام على التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وأصبح لدى المواطنين وعي بالمواعيد المحددة لتنفيذ الإجراءات، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أصدرت قرارا بالعمل في المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة حتى الخامسة مساء، ومع العمل يومي الجمعة والسبت حتى الثالثة عصرا،لاستقبال طلبات التصالح.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن مدينة الشروق استقبلت 1300 طلب تصالح بينما استقبلت القاهرة الجديدة أكثر من 3 آلاف طلب.

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وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.

ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.

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