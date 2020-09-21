الدحيل القطري يعبر عقبة بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

وتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لبيرسيبوليس و6 من أربع مباريات للتعاون و4 للشارقة.





رغم أن البداية كانت سريعة من الفريقين إلا أن بيرسيبوليس كان الأفضل نسبياً وأتيحت له العديد من الفرص أبرزها الكرة العرضية التي مررها إحسان باهليفان داخل منطقة الجزاء إلى زميله وحيد أميري فسددها الأخير وتصدى لها الحارس محمد البكري (11).





وغابت الفرص طوال دقائق الشوط، لكن الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط كانت حافلة بالفرص بداية من تسديدة لاعب بيرسيبوليس عيسى القصير مرت بجانب القائم الأيمن (42).





ثم سدد العراقي بشار رسن لاعب وسط بيرسيبوليس محاولة من ركلة حرة مباشرة مرت من فوق العارضة (44).





رد الدحيل مباشرة كان بواسطة لاعبه الإيراني رامين رضائيان الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس حمد لاك بصعوبة إلى ركلة ركنية (45).





واستمر السجال بين الفريقين في الشوط الثاني وتعرض البرازيلي أدميلسون جونيور للعرقلة داخل منطقة الجزاء احتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها المعز علي بنجاح على يمين الحارس (60).





بحث بيرسيبوليس عن التعديل لكنه اصطدم بتماسك كبير من قبل لاعبي نظيره الدحيل فكانت أغلب المحاولة تنتهي على مشارف منطقة الجزاء أو تمر بلا خطورة تذكر على المرمى لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.





وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبيرسيبوليس مع الشارقة.





وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الشارقة 2-1 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الشارقة على الدحيل 4-2 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0.



