الدحيل القطري يعبر عقبة بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق الدحيل القطري فوزًا غاليًا على حساب بيرسيبوليس الإيراني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لبيرسيبوليس و6 من أربع مباريات للتعاون و4 للشارقة.

رغم أن البداية كانت سريعة من الفريقين إلا أن بيرسيبوليس كان الأفضل نسبياً وأتيحت له العديد من الفرص أبرزها الكرة العرضية التي مررها إحسان باهليفان داخل منطقة الجزاء إلى زميله وحيد أميري فسددها الأخير وتصدى لها الحارس محمد البكري (11).

وغابت الفرص طوال دقائق الشوط، لكن الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط كانت حافلة بالفرص بداية من تسديدة لاعب بيرسيبوليس عيسى القصير مرت بجانب القائم الأيمن (42).

ثم سدد العراقي بشار رسن لاعب وسط بيرسيبوليس محاولة من ركلة حرة مباشرة مرت من فوق العارضة (44).

رد الدحيل مباشرة كان بواسطة لاعبه الإيراني رامين رضائيان الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس حمد لاك بصعوبة إلى ركلة ركنية (45).

واستمر السجال بين الفريقين في الشوط الثاني وتعرض البرازيلي أدميلسون جونيور للعرقلة داخل منطقة الجزاء احتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها المعز علي بنجاح على يمين الحارس (60).

بحث بيرسيبوليس عن التعديل لكنه اصطدم بتماسك كبير من قبل لاعبي نظيره الدحيل فكانت أغلب المحاولة تنتهي على مشارف منطقة الجزاء أو تمر بلا خطورة تذكر على المرمى لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبيرسيبوليس مع الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الشارقة 2-1 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الشارقة على الدحيل 4-2 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز يقترب من البقاء في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كارينيو يصدم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ 34 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 20 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كاشيما انتليرز الياباني يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا

إيران تقهر اليمن بخماسية بيضاء بكأس أمم آسيا

بيرسيبوليس الإيراني يتعادل مع باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

الهلال والدحيل يعبران إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

التعاون يخطف فوزا ثمينا من الشارقة في دوري أبطال آسيا

التعاون السعودي يقهر الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

07:39 م

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

07:01 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»