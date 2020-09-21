باحث مصري: أمير قطر يدفع أموالا لبناء مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

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قال الدكتور محمود بسيوني الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة لا تلتفت لعلاقات قطر مع إسرائيل وتتجاهل كل ما يخص هذا الملف كما حدث مع استضافة فريق إسرائيلي ورفع العلم في الدوحة.



وتابع "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه خلال الاستعداد لكأس العالم تم التعاقد مع شركة إسرائيلية في مجال التسويق والتعاقد تم منذ سنوات ولكن لن تنشره الجزيرة مطلقا.



ونوه إلى أن قطر تلعب دور فاضح في الأزمة الفلسطينية فهي تفتح علاقات سرية مع لإسرائيل وتتشدق بالحقوق الفلسطينية وهناك مكتب تمثيل تجاري في تل أبيب فضلا عن العلاقات مع إيران.



وأشار إلى أن مزايدات الجزيرة تجارية فقط ففي بعض الأحيان كان يدفع أمير قطر أموالا لبناء مستوطنات إسرائيلية، وقطر الآن مطالبة باتخاذ قرار نهائي لاستكمال صفقة القرن.



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وتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.