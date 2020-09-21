تأجيل محاكمة قهوجي اغتصب مطلقته بعزبة الهجانة لـ3 نوفمبر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:27 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل الغويط المنعقدة فى التجمع الخامس محاكمة قهوجى اغتصب مطلقته عند زيارة أطفالهما فى منزله لجلسة ٣ نوفمبر المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة استغلال المتهم تواجد مطلقته داخل منزله فى عزبه الهجانة لرؤية أطفالها بعد ان اوهمها وتمكينه من رؤيتهم وحاول التقرب منها إلا أنها مقاومته مما أدى إلى اعتدائه عليها بالضرب وشل حركتها وسحبها أرضا وإحداث إصابات متفرقة فى الوجة والرأس والفخدين.

وأفادت التحقيقات استغل المتهم عدم تواجد أطفالهما وزوجته وأغلق عليها إحدى الغرفة واغتصبها.

وقالت المجنى عليها فى التحقيقات إن طليقها شل حركتها اغتصبها عند توجهها لمسكنة لرؤية أطفالها بعد اتهامها بذلك واستغل عدم تواجد أحد فى المنزل اغتصبها.

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