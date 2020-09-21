ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الإثنين، إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.

وقد تقدم في اليوم الخامس بطلبات الترشح عدد 6 مرشحين منهم 3 مرشحين دائرة الرمل ومرشح دائرة سيدي جابر وعدد 2 مرشحين الدخيلة وأغلقت في تمام الخامسة مساءا ليصبح الاجمالي 168 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

وشدد المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية علي تعقيم القاعتين المخصصين لاستقبال وانتظار الراغبين في الترشح بصفة دورية وسط تطبيق مُشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.
ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية
ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية
ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية
ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية
ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية
ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب 2020 الاسكندرية اجراءات احترازيه إنتخابات النواب

أخبار تهمك

كارينيو يصدم الزمالك

منذ 17 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ 42 دقيقة

عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ نصف ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

استعدادات محاكم الإسكندرية لاستقبال المتقدمين للترشح لانتخابات النواب

240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)

66 مرشحا يقدمون أوراقهم في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (صور)

126 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (صور)

إقبال كبير فى اليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالفيوم (فيديو وصور)

60 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالقليوبية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

06:08 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»