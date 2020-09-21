ارتفاع عدد المرشحين لمجلس النواب لـ168 مرشحا بالإسكندرية

Advertisements

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الإثنين، إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.



وقد تقدم في اليوم الخامس بطلبات الترشح عدد 6 مرشحين منهم 3 مرشحين دائرة الرمل ومرشح دائرة سيدي جابر وعدد 2 مرشحين الدخيلة وأغلقت في تمام الخامسة مساءا ليصبح الاجمالي 168 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوي المحافظة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.



وشدد المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية علي تعقيم القاعتين المخصصين لاستقبال وانتظار الراغبين في الترشح بصفة دورية وسط تطبيق مُشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.