نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رسالة وداع عاطفية لزملاءه في الفريق وذلك بعد تأكد رحيله عن قلعة الكامب نو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وقال التشيلي أرتورو فيدال الذي تأكد إنتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي أنه يود أن يودع الجميع في برشلونة بعد أن عاش عامين رائعين في النادي وفخور بإرتدائي قميص الفريق خلال الفترة الماضية ومشاركتي بجانب الكثير من اللاعبين الرائعين.


وأضاف " أود أن أشكر الجميع في الفريق من لاعبين ومدربين وكذلك موظفين ومشجعين رائعين أظهر لي الكثير من الحب والمودة خلال الفترة التي قضيتها بين جدران الكامب نو.


وأنهى " اليوم أبدأ مهمة جديدة في حياتي بالدوري الإيطالي لكني أعدكم أنني سأظل اتذكر كل فترة قضيتها بقميص برشلونة وأراكم قريباً ويحيى برشلونة.


يُذكر أن فيدال قد إنضم لبرشلونة في العام 2018 قادماً من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون يورو ووصل إلى ميلانو يوم أمس الأحد تمهيداً للإنضمام لصفوف النيراتزوري بعد أن خضع للكشف الطبي.

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