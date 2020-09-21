جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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على الرغم من الأداء الجيد الذي ظهر به فريق نادي ليفربول في الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.


إلا أن جماهير الريدز فتحوا النار على محمد صلاح نجم الفريق بسبب عدم قدرته على التسجيل أو حتى صناعة الأهداف ضد البلوز ما جعله يحصد ثلاثة نقاط فقط في لعبة " فانتازي البريميرليج ".


وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها حتى النهاية لكنه إرتضى بالنقاط الثلاثة منهم إثنتين بسبب مشاركته في الـ90 دقيقة والنقطة الثالثة بسبب خروج فريقه بشباك نظيفة بعد تصدي اليسون بيكر لركلة جزاء من جورجينيو.


وقال بعض المتابعين أن صلاح كان الكابتن في تشكيلتهم بعد ان نجح في تسجيل هاتريك ضد ليدز يونايتد في المباراة الإفتتاحية لكنه فشل في عمل أي شيء ضد تشيلسي وينتظرون منه الكثير والكثير في الجولة الثالثة ضد أرسنال.

 

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