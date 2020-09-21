وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:52 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
كريم وزيري
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان " الإستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية " والذى نفذته كلية الحرب العليا فى إطار
خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2019 /2020.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة  وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخبراء الإستراتيجين والإعلاميين وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.

وألقى اللواء أ ح طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فاعليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لإستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية فى منطقة شرق المتوسط.

وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم التخطيط الإستراتيجى للقوات المسلحة.

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الفريق أول محمد زكى البحث الرئيسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا

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