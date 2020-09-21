ذكرى تاريخية تقرب الأهلي من حلم الأميرة التاسعة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر الدخول في أجواء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب مباراة مصر المقاصة الماضية.


وقال عبد الحفيظ أن فايلر بدأ بالفعل يُتابع مباريات الوداد البيضاوي المغربي في الدوري بالإضافة إلى أنه طالب بترتيب مواعيد السفر إلى المغرب قبل مواجهة ذهاب نصف النهائي المقرر لها منتصف الشهر القادم.


وأضاف " الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية في الفريق بعد أن تأكد جاهزية الثلاثي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وسيحصل الثنائي كهربا والشحات على الفرصة كاملة في المواجهات المُقبلة.


وأنهى " عندما يُتوج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا يحصل النادي الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا وهو ما تفاءلت به الجماهير بعد أن حقق العملاق البافاري لقب التشامبيونزليج ما يُعطي الفأل الحسن لتحقيق الأميرة التاسعة.


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