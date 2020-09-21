حملة صنع في الأردن تعتمد استراتيجية عمل جديدة

قال رئيس حملة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، إن الحملة ستعمل ضمن آلية واستراتيجية جديدة لضمان مشاركة جميع أعضائها في نشاطاتها خدمة للأهداف الموضوعة.

ودعا أبو حلتم خلال اجتماع اليوم الاثنين في غرفة صناعة عمان، إلى مشاركة الصناعيين في نشاطات الحملة وبرامجها من اجل الترويج لمنتجاتهم في السوق المحلية والأسواق التصديرية، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم والاحتياجات المستهدفة. وبحث المجتمعون اجراء دراسات مقارنة مع الحملات الترويجية للصناعات التي أطلقتها بعض الدول مثل تركيا ومصر مع حملة "صنع في الاردن"، لمعرفة مواطن القوة والضعف للاستفادة منها في تطوير الحملة. كما ناقشوا أهداف ورسالة الحملة المنوي تحقيقها وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، واطلعوا على نماذج مقترحة لشعار الحملة الجديد