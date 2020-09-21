تأجيل فيلم "باربي" لهنا الزاهد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تأجل تحضيرات فيلم "باربي" للفنانة هنا الزاهد، حيث طلبت "الزاهد" من السيناريست فادي أبو السعود أن يعدل في السيناريو.

وطلبت هنا الزاهد ذلك من السيناريست فادي أبو السعود، ليوائم السيناريو فكرة طلعت زكريا وتطلعاته في هذا العمل.

ومن المقرر أن تجهز الفنانة هنا الزاهد لمسلسل "صندوق الدنيا"، والذي سيتم عرضه على المنصة الإليكترونية "wach it".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، وتأليف عادل صليب إخراج عصام عبدالحميد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد فيلم باربي الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

منذ أقل من ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ 42 دقيقة

كارينيو يصدم الزمالك

منذ 17 دقيقة

سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ نصف ساعة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شيرين رضا ضيفة شرف فيلم "الغسالة"

هنا الزاهد تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "الغسالة"

بصورة من الكواليس.. أحمد حاتم يشوق جمهوره لفيلم "الغسالة"

هنا الزاهد تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تصوير فيلم الغسالة

هنا الزاهد تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهتها في الغسالة"

بهذه الطريقة.. أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

06:08 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»