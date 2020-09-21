تأجيل فيلم "باربي" لهنا الزاهد.. تعرف على التفاصيل

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تأجل تحضيرات فيلم "باربي" للفنانة هنا الزاهد، حيث طلبت "الزاهد" من السيناريست فادي أبو السعود أن يعدل في السيناريو.



وطلبت هنا الزاهد ذلك من السيناريست فادي أبو السعود، ليوائم السيناريو فكرة طلعت زكريا وتطلعاته في هذا العمل.



ومن المقرر أن تجهز الفنانة هنا الزاهد لمسلسل "صندوق الدنيا"، والذي سيتم عرضه على المنصة الإليكترونية "wach it".



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، وتأليف عادل صليب إخراج عصام عبدالحميد.



