تعرف على تفاصيل مؤتمر استعداد مدارس الدقهلية لاستقبال للعام الدراسى الجديد

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شكل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنه مشتركة من المحافظة والدفاع الشعبى والابنية التعليمية والتربية والتعليم للمرور على جميع المدارس على الطبيعة ومتابعة اعمال الصيانه الشاملة والانتهاء منها قبل موعد بدء الدراسه والمقرر له 17 اكتوبر المقبل.



جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى عقدته محافظة الدقهلية بالمشاركة مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بحضور السيد العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والسيد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، وممثلى الادارات التعليمية والابنيه التعليمية والشباب والرياضه.



وقد تناول المحافظ خلال المؤتمر جوانب الاستعدادات من قبل الادارات التعليمية للعام الدراسى بجميع مدارس المحافظة، وذلك بمشاركة بناءة لقوات الدفاع الشعبى بالدقهلية والتى قامت خلال الفترة الماضية بالمرور على بعض المدارس لمتابعه جاهزيتها لتكون مدارس عسكرية، وقد ثمن المحافظ دور الدفاع الشعبى والعسكرى.



وقال " نقدر دور القوات المسلحة والدفاع الشعبى ومشاركتهم الفعالة مع المحافظة واجهزتها الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى كافة المجالات"

وقد طالب محافظ الدقهلية بضرورة ان يتم تطوير ورفع كفاءة المدارس من خلال ارض الواقع وتوثيق اعمال الصيانة التى تتم واستمرار المرور على المنشآت التعليمية والتصدى لاى اوجه قصور من الناحية الجمالية والنظافة العامه حرصا على المظهر الحضارى.



، كما اكد المحافظ بتفعيل دور اللجان المدرسية المشكله لغرض متابعة الصيانه البسيطة التى تتم دوريا بالمدارس وذلك بالمرور على الطبيعة دون التقيد بالتقارير الورقيه مؤكدا ان الواقع دائما يمكنا من سرعة الانجاز وتحسين مستوى الاداء.



وقد استمع المحافظ خلال المؤتمر للعديد من المقترحات والاراء لعدد من الحضور المشاركين من مديرى الادارات التعليمية والشبابية، ووعد بدراسة عمل ربط اليكترونى لجميع المدارس على شبكة واحدة وربطها على الادارات التعليمية التابعة لها لتيسير متابعة العمل وتلافى اي اوجه قصور وذلك فى اطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزير التربية والتعليم



ووجه المحافظ لضرور تطبيق الكود الخاص بذوى القدرات الخاصة بتوفير اماكن لهم ومنازل ومطالع واماكن دخول وخروج وتوفير كل مايلزمهم من تجهيزات وفقا لاحتياجاتهم بالمدارس وكذا مراكز الشباب، وكافة اماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق المحافظة.



وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمستشار عسكرى المحافظة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى على جهودهم المتميزة بمحافظة الدقهلية وتقديم الدعم المستمر للاجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.



