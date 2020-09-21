رضوي الشريف تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التي واجهتها في "أمل حياتي"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تركت الفنانة رضوي الشريف، علامة في قلوب وعقول الجماهير، واستطاعت لفت الأنظار إليها بعد تألقها وبراعتها في دور "نسمة" الذي جسدته في حكاية "أمل حياتي".


وكشفت رضوي الشريف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير حكاية "أمل حياتي" وقالت أن من أصعب المشاهد هو مشهدها مع النجم بيومي فؤاد أثناء مواجهتها له واتهمته بظلمه لها بعد أن زوجها رغم أنفها ، لافتة إلى اهتمامها وتخوفها من هذا المشهد لإن من الحلقة الأولي للحلقة السادسة لا يوجد سبب أو دافع واضح لشر شخصية "نسمة"فهذا المشهد يبين أسبابها النفسية ومشاكلها ومبرراتها لشرها وكل ما تفعله.


وتابعت رضوي، أن هناك مشهد آخر وهو المشهد الوحيد الذي يجمعها بالفنانة حنان مطاوع قائله :"حنان مطاوع بالنسبالي طاقة حب وحنان فكوني إني أكسر الحاجز وأقولها كلام يوجع كان صعب جداً ".


يذكر أن DMC عرضت على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح.


كما شارك في التمثيل رضوي الشريف ، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلوي عثمان الفجر الا انا

أخبار تهمك

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق تصوير قصة "أمل حياتي" لـ حنان مطاوع

حنان مطاوع تستأنف تصوير حكاية "أمل حياتي" بعد إجازة عيد الأضحى

بعد عرض "أمل حياتي".. مسلسل "إلا أنا" مطلوب عبر جوجل

بعد عرض حكاية "أمل حياتي".. حنان مطاوع تحاط بإشادات واسعة ومحبة جماهيرية

الجمهور عن حنان مطاوع بعد "إلا أنا": "طول عمرك هايلة" (صور)

مخرج حكاية "أمل حياة": من حسن حظي تعاوني مع حنان مطاوع.. وموت بيومي فؤاد أكثر مشهد تأثرت به

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»