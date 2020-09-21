الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:38 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
غدير أحمد
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كشف تامر النحاس، وكيل أعمال باهر المحمدى لاعب وقائد الإسماعيلى، عن عدم انتقال مدافع الفريق إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التأكد من إصابته اللاعب بقطع فى غضروف الركبة.


وأكد النحاس خلال تصريحات: " أن النادي الأهلى لم يفاوض باهر المحمدى فى الفترة الأخيرة بعد التأكد من إصابته، للحصول على خدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية".


وواصل: "قد خضع المحمدي لعملية جراحية فى الركبة، ويحتاج إلى ما يقرب من 3 أشهر للعودة للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق".


وكان باهر المحمدى ضمن حسابات جهاز الكرة بالأهلى، قبل أن يتم صرف النظر عن التعاقد معه بسبب الإصابة فى الركبة.

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