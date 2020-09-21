مؤشر سوق دبي المالي يهوي بنسبة 2.1% بختام جلسة الإثنين
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:29 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.16% خاسراً 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 420 مليون سهم محققة ما قيمته 361 مليون درهم من خلال تنفيذ 6334 صفقة لعدد 34 سهماً.
وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي على رأسها العقارات بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.74%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.86%.
وقفز سهمين بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.38%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.04%، فيما تراجع 29 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 54.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.33%.
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