مؤشر سوق دبي المالي يهوي بنسبة 2.1% بختام جلسة الإثنين

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.16% خاسراً 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 420 مليون سهم محققة ما قيمته 361 مليون درهم من خلال تنفيذ 6334 صفقة لعدد 34 سهماً.





وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي على رأسها العقارات بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.74%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.86%.