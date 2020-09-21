تنطلق من شرم الشيخ.. كل ما تريد معرفته عن الحملة الترويجية للسياحة البيئية

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تسعى الدولة المصرية، لتغيير استراتيجيتها، بشأن الترويج للسياحة، حيث ضمت السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، إذ أطلقت أربع وزارات، الحملة الترويجية الأولى، لتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة، والتعرف على الثقافات المختلفة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحملة الترويجية للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية.



١. أطلقت وزارة البيئة، الحملة الترويجية الأولى Eco Egypt، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام، لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.



٢. تنطلق حملة السياحة البيئة، يوم ٢٥ سبتمبر الجارى، من قلب محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ.



٣. تأتي ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، حيث قامت بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد ١٣ محمية كإنشاء مركز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم.



٤. واستهدفت دمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم.



٥. وارتفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يتراوح بين ١٢٦٪- ٤٦٠٪ في عام واحد.



٦. تسعى الحملة، لدعم السياحة البيئية، وتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتى المتميز.



٧. كما تستهدف التعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئى والثقافى لتلك المناطق.



٨. وتساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.



٩. وتستهدف حماية وتطوير البنية الأساسية للمحميات الطبيعية باعتبارها من كنوز مصر.



١٠. تستمر لمدة عامين تستهدف فيهما الترويج للسياحة البيئية بمصر من خلال إنشاء موقع إلكتروني وعدد من منصات التواصل الإجتماعي، تإعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتي فريد.





تأتي الحملة الترويجية، التي تطلقها وزارة البيئة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني.

