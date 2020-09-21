كورونا حول العالم.. 31 مليون مصاب وأكثر من 960 ألف حالة وفاة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم، تجاوزت 31 مليون مصاب حتى الآن، وحصد الوباء أرواح أكثر من 960 ألف شخص.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 6.8 مليون شخص.

 

وحصد فيروس كورونا أرواح 137 ألف شخص في البرازيل، وبلغ عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء هناك أكثر من 4.5 مليون مصاب.

 

وأعلنت الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، تسجيل نحو 88 ألف وفاة، ونحو 5.5 مليون إصابة حتى الآن.

 

وتوفي أكثر من 73 ألف شخص حتى الآن في المكسيك، وبلغ عدد المصابين أكثر من 697 ألفا.

 

وتعتبر بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا، حيث حصد فيروس كورونا في بريطانيا أرواح نحو 42 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين حوالي 400 ألف، وفي إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت نحو 36 ألف وفاة، وحوالي 300 ألف مصاب منذ بدء تفشي الوباء، وفي فرنسا توفي أكثر من 31 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين 467 ألفا، وسجلت إسبانيا أكثر من 30 ألف وفاة، وأكثر من 640 ألف إصابة.

 

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت أكثر من 1.1 مليون إصابة، إلا أن عدد الوفيات كان ضئيلا مقارنة بالبلدان الأخرى، إذ بلغ 19418 حالة وفاة حتى الآن.

 

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