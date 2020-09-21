لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين

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قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، بمؤازرة زميلهم اللاعب أحمد ممدوح كيشو، المصاب، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل مباراة أمس مع فريق الإعلاميين، والتي أقيمت بالجولة الثامنة عشر، من منافسات مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني.



وحرص زملاء اللاعب، على إحضار قميصه، وإلتقاط صورة تذكارية قبل بداية اللقاء، الذي إنتهى بفوز الفريق الأسيوطي، بهدفين دون مقابل، سجلهما، مصطفى عبد الفتاح، وأحمد ترك.



ويعد كيشو من أهم عناصر الفريق الأسيوطي، في دوري القسم الثاني، وكان قد تعرض للإصابة في المران خلال فترة الإعداد، قبل عودة مباريات الدور الثاني.

