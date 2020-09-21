استطلاع: معظم الشباب الأمريكي يفضلون بايدن.. لكن مؤيدي ترامب أكثر حماسًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
أظهر استطلاع جديد أن الأمريكيين الشباب يفضلون جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، لكن يبدو أن أنصار ترامب أكثر حماسًا.

وقال 60٪ من الناخبين المحتملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إنهم سيصوتون لصالح بايدن، مقارنة بـ 27٪ لترامب، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد هارفارد كينيدي للسياسة يوم الاثنين.

لكن 56٪ من الناخبين المحتملين المؤيدين للرئيس "متحمسون للغاية" للتصويت له، مقارنة بـ 35٪ من الناخبين المحتملين الذين يدعمون المرشح الديمقراطي عند سؤالهم عن حماسهم.

ونظرًا لأن جائحة الفيروس التاجي "كورونا" قد قلبت جميع جوانب الحياة رأسًا على عق، بما في ذلك الطرق التي يشارك بها الناس في الانتخابات، فقد وجد الاستطلاع أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالتصويت بين الشباب الأمريكي.

وقال 63 في المائة من المستطلعين إنهم "بالتأكيد" سيصوتون في انتخابات نوفمبر، في نفس الوقت قبل أربع سنوات، قال أقل بقليل من نصف (47٪) من الشباب الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون بالتأكيد.

تم مسح أكثر من 1200 شاب أمريكي في الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر، مع وجود ناخبين محتملين كمجموعة فرعية من المجموعة. وبلغت نسبة هامش الخطأ في الاستطلاع 3.2 نقطة مئوية.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن الشباب الأمريكي متشكك بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا في المستقبل، حتى عندما يقول ترامب والقادة في جميع أنحاء العالم إنهم يتسابقون لتطوير واحد.

يقول ربع الشباب الأمريكيين فقط إنهم سيحصلون "بالتأكيد" على لقاح ضد فيروس كورونا، بينما قال 22٪ آخرون إنهم "على الأرجح" سيحصلون عليه.

من بين الناخبين المسجلين، قال 34٪ من الديموقراطيين الشباب إنهم سيحصلون "بالتأكيد" على لقاح ضد فيروس كورونا، مقارنة بـ 14٪ من الجمهوريين.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن قدرة الولايات المتحدة على تجاوز الزاوية مع الوباء قد تتضرر إذا اختار الأمريكيون عدم قبول لقاح في المستقبل.

وزعم ترامب الأسبوع الماضي أن "كل أمريكي" سيحصل على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول أبريل، لكن الجدول الزمني لتوقع اللقاح بشكل معقول كان محل خلاف بين المسؤولين الحكوميين.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد، الأسبوع الماضي، إن لقاحًا ضد فيروس كورونا لن يكون متاحًا على الأرجح للتوزيع على نطاق واسع حتى الصيف أو الخريف المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترامب بايدن انتخابات استطلاع

أخبار تهمك

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

استطلاع: 60% من نساء أمريكا لن يصوتن لترامب فى انتخابات 2020

استطلاع: بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون عزل ترامب

للمرة الأولى.. الرئيس المكسيكي يعقد أول اجتماع له مع "ترامب"

الأحباب و الأحلام.. كلمتي سر ترامب للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»