محافظ الدقهلية: تسليم 90% من عقود تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، علي أنه تم تسليم اكثر من 90% من عقود التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة للمواطنين بنطاق المحافظة.


وأشار محافظ الدقهلية، الي الإنتهاء من توقيع واعتماد 2148 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بمحافظة الدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية، أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية، لاسترداد حقوق الدولة


وعلي صعيد آخر قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له ان العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق بنطاق المحافظة، مشيرا الى قيام المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء باستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك وفقا لقرار  رئيس الوزراء.

وقد ناشد محافظ الدقهلية مواطنى الدقهلية المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات فى 30 سبتمبر الجارى، مشيرا الى صدور التوجيهات للسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين خلال ايام العطلات " الجمعة - السبت" تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.
وأكد المحافظ علي أن المحافظة حققت المركز الثانى بين محافظات الجمهورية فى ملف تقنين واضعى اليد على املاك الدولة، والدولة بكامل اجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وايضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون.

وقال محافظ الدقهلية هناك توجيهات مستمرة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة بالانتهاء من كافة الإجراءات أولا بأول لتسليم العقود التى يتم الانتهاء من توقيعها واعتمادها للمواطنين نطاقهم.

واوضح المحافظ انه قد بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الان 91 ألف مواطن، سدد منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهى نسبة 25% من اجمالى قيمة الارض المتصالح عليها، وقال المحافظ بان الدقهلية اعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح مشيرا انه تم تخفيض سعر المتر المسطح لارض التصالح بنسبة 20 % وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة اخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الاجمالية لسعر المتر المسطح الى 45%، وذلك فى نطاق مدن الدقهلية، هذا فضلا عن التعامل فى سعر المتر المسطح لارض التصالح فى القرى وفقا للحد الادنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيها.

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